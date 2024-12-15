Mudurnu'da Kar Yağışı Etkili

Güncel

3 ilçeyi birbirine bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan ve Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gün boyunca aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Mudurnu ilçesi oldu. Mudurnu ilçesinin içinden geçen Nallıhan-Akyazı kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yol kenarlarında kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı nedeniyle yolun kapanmaması için karayolları ekiplerinin kürüme çalışmaları sürüyor. Özellikle yük taşıyan tırların kullandığı yolda, kış lastiği olmayan araçlar güzergahta ilerlemekte zorlanıyor.