Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin sosyalleşmesi için etkinlik gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi görevlileri tarafından öğrencilere yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.
Etkinlikte öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve spor vasıtasıyla sosyal yaşama katılımlarının artırılması hedeflendi.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Öğrencilere Sosyal Etkinlikler - Son Dakika
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