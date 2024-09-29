Mudurnu\'da Orman Yangını Kontrol Altında

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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Gelinözü Köyü mevkisinde ormanda çıktı. Ormandan yayılan dumanları ihbarı üzerine bölgeye Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dönüm orman alanında etkili olan yangınla ilgili soğutma başlatıldı.