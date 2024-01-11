Mudurnu\'da Regaip Kandili\'nde Vatandaşlara Ballı Lokma İkramı

Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ballı lokma ikram edildi.

Demirciler Çarşısı esnafı tarafından üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla lokma döktürüldü.

Her yıl geleneksel olarak dökülen ballı lokmalar, daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

İkramların ardından kandil gününe özel dualar edildi.

Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, yaptığı konuşmada, üç ayların herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah birlikteliğimizi bozmasın, bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin. Regaip Kandilimiz mübarek olsun." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Türker, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.