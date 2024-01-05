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Mudurnu'da tır sürücüsü bariyere çarptı, yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da tır sürücüsü bariyere çarptı, yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Mudurnu\'da tır sürücüsü bariyere çarptı, yaralandı
05.01.2024 - 10:15,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan tır sürücüsü yaralandı.

Mudurnu- Nallıhan kara yolunda seyreden İbrahim Ç. yönetimindeki 34 HG 7645 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aynalıkaya mevkisinde orta refüjde bulunan bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mudurnu'da tır sürücüsü bariyere çarptı, yaralandı - Son Dakika
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