Mudurnu\'da Yangın Çıkan Araçta 2 Ölü!

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ağaçlık alana devrildikten sonra yangın çıkan yabancı plakalı otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Mudurnu- Nallıhan kara yolunda dün, Dolayız köyü Aynalıkaya mevkiinde ormanlık alandaki şarampole devrilerek yangın çıkan H 6876 BC Bulgaristan plakalı otomobilde yaşamını yitirenlerin Ahmet (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

Yanan otomobilin ise Bulgaristan'dan alındığı tespit edildi.

Aynalıkaya mevkiinde dün ormanlık alandaki şarampole devrilip takla attıktan sonra duran araçta yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişinin yanmış cesetlerine ulaşılmıştı.

Kazanın oluş şekli ve nedeni ile ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştı.