Müebbet Ceza Talebi: Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
Müebbet Ceza Talebi: Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı Davası

03.03.2026 17:36
Beylikdüzü'nde bir otoparkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 sanık için müebbet hapis cezası talep edildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Sonkan G., Atakan G. ve Asilcan A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 14 Aralık 2024 gece saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, sanıklar Sonkan G., Atakan G., Asilcan A. ile arkadaşları M.T. ve S.S. restoranda birlikte alkol aldı. Gece saat 00.27 sıralarında restorandan ayrılan grup otoparka geçti. Burada Sonkan G. ve Asilcan A., M.T.'nin aracına binerken, Atakan G. ve S.S. başka bir araca geçti. İddiaya göre, otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un bulunduğu aracı gören Sonkan G., araçtan inerek Asilcan A. ile birlikte Kurtuluş'un yanına gitti. İkili, Kurtuluş'a saldırarak cep telefonunu gasbetti. Tanık Erhan A.'dan yardım isteyen Kurtulmuş, kendi telefonunu aramasını istedi. Erhan A.'nın aramasına cevap veren Atakan G.'nin küfrederek Kurtuluş'un yerini sorduğu öne sürüldü. Bir süre sonra Atakan G., Sonkan G. ve Asilcan A.'nın yeniden Kurtuluş'un yanına gittiği, Asilcan A.'nın araçta bulunan tabancayı Atakan G.'ye verdiği, Atakan G.'nin de Kurtuluş'a 6-7 el ateş ettiği iddia edildi. Göğsünden vurulan Kurtuluş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. Soruşturma kapsamında Atakan G.'nin arkadaşı Taha K.'yi arayarak yardım istediği belirlendi. Asilcan A. ve Sonkan G. aracın yanında yakalanırken, kaçmaya çalışan Atakan G. ile Taha K. de kısa sürede gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Muharrem Can Kurtuluş'a ait cep telefonu, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3'ü tutuklu 4 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Savcı, tutuklu sanıklar Sonkan G., Atakan G. ve Asilcan A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca sanıklar Sonkan G. ve Asilcan A. hakkında 'Gece vakti hırsızlık' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, sanık Atakan G. hakkında ise '6136 sayılı Kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Esasa ilişkin mütalaada, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Taha K. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan beraat talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için ertelendi.

Kaynak: DHA

