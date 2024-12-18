Mufasa: Aslan Kral 20 Aralık'ta Sinemalarda - Son Dakika
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Mufasa: Aslan Kral 20 Aralık'ta Sinemalarda

Mufasa: Aslan Kral 20 Aralık\'ta Sinemalarda

Mufasa'nın gençlik hikayesini anlatan film, 20 Aralık'ta vizyona girecek ve izleyicileri etkileyecek.

18.12.2024 17:47
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Mufasa, Scar, Sarabi, Rafiki ile Zazu gibi karakterlerin Aslan Kayalığı'na adım atmadan önceki yaşamlarını anlatan "Mufasa: Aslan Kral" 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay, Kanyon AVM'deki özel gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, animasyon filmlerin daha çok çocuk ve gençlere yönelik olduğu düşüncesini paylaşarak, ancak filmi izleyince çok beğendiğini söyledi.

Animasyon filmin ustalarının yaptığı bir film olduğuna dikkati çeken Dorsay, "Disney firmasından çıkan bu animasyon filmi zirveye oturmuş bence. O kadar çok erdemi var ki filmin. Karakterlerin, doğanın bütün dehşetiyle ve güzelliğiyle perdeye aksetmesi, seslendirmesi hepsi bambaşka bir güzellik, bambaşka bir başarı. Ben filme geldiğime çok mutlu oldum ve inanıyorum ki türünün hala en zirvede oturan filmlerinden biri olacak." dedi.

Filmde sosyal mesajların da yer aldığına işaret eden Dorsay, şunları kaydetti:

"Bir hayat döngüsünden ve hayvanlar arasındaki inanılmaz birliktelikten bahsediyor. Bu aslında insanların da gerçekleştirdiği takdirde çok şey kazanacağı bir olay. Filmde hayvanların her türü var, ben not aldım neredeyse olmayan bir hayvan yok. Dolayısıyla bütün bu hayvanların bir araya gelmesinden alacağımız politik bir mesaj da olabilir diye düşünüyorum."

"Hani animasyondu, hani çizgiydi! diyesim geldi"

Sinema yazarı Korkut Akın ise "Aslan Kral'da bu kez yepyeni, inanılmaz güçlü, inanılmaz güzel resimler izledik. Özellikle girişteki sahneler sanki gerçek gibiydi yani sıyrılamadım. 'Hani animasyondu, hani çizgiydi?' diyesim geldi." ifadelerini kullandı.

Filmin teknik anlamda çok güçlü olduğunu vurgulayan Akın, "Öyküsü beni daha çok ilgilendiriyor. Çünkü Aslan Kral daha önce çocuk filmi diye düşünülüyordu ama bu kez sanki hepimize yönelik bir film olmuş." değerlendirmesini yaptı.

Akın, filmde insanların birbiriyle dost olması, arkadaşlık, barış içinde yaşamak gibi duyguların öne çıktığını, çocuklar kadar büyüklerin de izleyebileceği bir film olduğunu vurgulayarak, "Biz kendi ülkemiz ve bugünümüz açısından da bakıyoruz. Sonuçta bizi anlatan bir öyküydü. Anlatılan bizim hikayemizdi. Büyükler akşamları evde çocuklarına hikaye anlatırken masal anlatırken bu öyküyü de anlatsın." diye konuştu.

Gerçekçi bilgisayar destekli görüntüler ve canlı aksiyon çekim tekniklerinin birleşimiyle ortaya çıkan filmin yönetmenliğini Barry Jenkins, yapımcılığını Adele Romanski ve Mark Ceryak, yürütücü yapımcılığını ise Peter Tobyansen üstleniyor.

Disney'in Türkçe dublajlı ve alt yazılı seçeneklerle sunduğu, Mağrur Diyar'ın kralının yükseliş hikayesine odaklanan filmin konusu şöyle:

"Rafiki, Simba ve Nala'nın kızı genç aslan yavrusu Kiara'ya, Mufasa efsanesini anlatmaka görevlendirilir. Zamanda geriye dönüşlerle anlatılan hikayede, Mufasa kraliyet soyunun varisi Taka adlı sempatik aslanla tanışana kadar, kaybolmuş ve yalnız bir yetim yavru olarak izleyici karşısına çıkar. Taka ile yollarının kesişmesi, Mufasa'nın kaderini baştan sona değiştirecek bir yolculuğu başlatır. Bu sıra dışı karakterler, ortak bir düşmana karşı hayatta kalabilmek ve kaderlerini keşfetmek için birlikte mücadele ederken birbirine bağları da birçok kez sınanıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mufasa: Aslan Kral 20 Aralık'ta Sinemalarda - Son Dakika

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