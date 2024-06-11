"Müfredata Hayır Platformu" Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi

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(ANKARA) - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı 24 oluşumun bir araya geldiği "Müfredata Hayır Platformu", Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde protesto düzenledi. Platform adına konuşan Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, "Bizler eğitim müfredatı olmaktan çok, siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre düzenlenmiş, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı kabul etmiyor, tümden reddediyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı 24 oluşumun bir araya geldiği "Müfredata Hayır Platformu" TBMM Milli Egemenlik Parkı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı önüne kadar sloganlar atıp yürüyerek protesto düzenledi.

Bakanlık önünde platform adına konuşan Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbeci zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan AKP iktidarı, başta eğitim sistemi olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda yeniden düzenlemeye çalışmaktadır. Bu durumun son örneği 12 Eylül darbecilerinin hedefleri arasında da yer alan ve "Türk-İslam sentezi" oluşturmayı hedefleyen yeni müfredat değişiklikleri olmuştur. Yıllardır özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen laiklik ve bilim düşmanı politika ve uygulamalar geçtiğimiz yıllar içinde belirgin şekilde artmıştır. Okulöncesi eğitimden üniversitelere kadar eğitim sistemi, bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayılarak, iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlenmektedir. Türkiye'de okullar ve üniversiteler başta olmak üzere, bütün eğitim kurumları, iktidarın ırkçı, mezhepçi, ayrımcı ve otoriter uygulamaları ile eliyle gerçek işlevlerinden hızla uzaklaştırılmıştır. Son olarak müfredat değişiklikleri ile laik, bilimsel eğitim anlayışının yanı sıra eşit, özgür ve demokratik yaşam anlayışına karşı iktidar tarafından açık bir meydan okuma yaşanmaktadır."

"Çok daha büyük ve kitlesel eylemler yapacağımızın bilinmesini istiyoruz"

Yeni eğitim müfredatının laiklikten uzak olduğunu belirten Hülya Daran Deveci, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler eğitim müfredatı olmaktan çok, siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre düzenlenmiş, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı kabul etmiyor, tümden reddediyoruz. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere tüm halkımızı bilim ve laiklik karşıtı eğitim müfredatına karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Eğitim sisteminin "tek din, tek mezhep" anlayışıyla kuşatılmak istemesine karşı çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor ve iktidar merkezli bu gerici ve sermaye yanlısı dalgayı durdurmak için harekete geçiyoruz. 11 Haziran itibariyle ülke çapında gerçekleştirilen okul boykotu ve alan eylemlilikleri müfredat değişiklikleri ve eğitimde yaşanan dinselleştirme uygulamalarına karşı ilk uyarımızdır. Uyarılarımızın dikkate alınmaması halinde önümüzdeki dönemde çok daha büyük ve kitlesel eylem ve etkinlikler yapacağımızın bilinmesini istiyoruz."