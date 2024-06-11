"Müfredata Hayır Platformu" Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Müfredata Hayır Platformu" Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi

Geniş Video İzle

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı olan 24 oluşumun bir araya geldiği Müfredata Hayır Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Platform, siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre düzenlenen laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı kabul etmeyerek reddettiğini belirtti. Platform, geleceğin çocuklarına sahip çıkarak gerici ve sermaye yanlısı dalgayı durdurmak için harekete geçeceğini duyurdu.

11.06.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı 24 oluşumun bir araya geldiği "Müfredata Hayır Platformu", Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde protesto düzenledi. Platform adına konuşan Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, "Bizler eğitim müfredatı olmaktan çok, siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre düzenlenmiş, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı kabul etmiyor, tümden reddediyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı 24 oluşumun bir araya geldiği "Müfredata Hayır Platformu" TBMM Milli Egemenlik Parkı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı önüne kadar sloganlar atıp yürüyerek protesto düzenledi.

Bakanlık önünde platform adına konuşan Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbeci zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan AKP iktidarı, başta eğitim sistemi olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda yeniden düzenlemeye çalışmaktadır. Bu durumun son örneği 12 Eylül darbecilerinin hedefleri arasında da yer alan ve "Türk-İslam sentezi" oluşturmayı hedefleyen yeni müfredat değişiklikleri olmuştur. Yıllardır özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen laiklik ve bilim düşmanı politika ve uygulamalar geçtiğimiz yıllar içinde belirgin şekilde artmıştır. Okulöncesi eğitimden üniversitelere kadar eğitim sistemi, bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayılarak, iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlenmektedir. Türkiye'de okullar ve üniversiteler başta olmak üzere, bütün eğitim kurumları, iktidarın ırkçı, mezhepçi, ayrımcı ve otoriter uygulamaları ile eliyle gerçek işlevlerinden hızla uzaklaştırılmıştır. Son olarak müfredat değişiklikleri ile laik, bilimsel eğitim anlayışının yanı sıra eşit, özgür ve demokratik yaşam anlayışına karşı iktidar tarafından açık bir meydan okuma yaşanmaktadır."

ok daha büyük ve kitlesel eylemler yapacağımızın bilinmesini istiyoruz"

Yeni eğitim müfredatının laiklikten uzak olduğunu belirten Hülya Daran Deveci, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler eğitim müfredatı olmaktan çok, siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre düzenlenmiş, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı kabul etmiyor, tümden reddediyoruz. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere tüm halkımızı bilim ve laiklik karşıtı eğitim müfredatına karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Eğitim sisteminin "tek din, tek mezhep" anlayışıyla kuşatılmak istemesine karşı çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor ve iktidar merkezli bu gerici ve sermaye yanlısı dalgayı durdurmak için harekete geçiyoruz. 11 Haziran itibariyle ülke çapında gerçekleştirilen okul boykotu ve alan eylemlilikleri müfredat değişiklikleri ve eğitimde yaşanan dinselleştirme uygulamalarına karşı ilk uyarımızdır. Uyarılarımızın dikkate alınmaması halinde önümüzdeki dönemde çok daha büyük ve kitlesel eylem ve etkinlikler yapacağımızın bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Müfredata Hayır Platformu' Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: "Müfredata Hayır Platformu" Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement