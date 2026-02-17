Müftü Çınar Akyurt\'ta Esnafa Zekat Bilgisi Verdi

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Akyurt ilçesinde esnafla bir araya geldi.
Çınar, Otonomi Camisi'nde düzenlenen toplantıda zekat konusunda esnafa bilgi verdi.
İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız'ın da katıldığı programda esnafın soruları da yanıtlandı.
