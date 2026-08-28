Müftü Gül, Esnafla Mevlid-i Nebi Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müftü Gül, Esnafla Mevlid-i Nebi Haftası'nı Kutladı

Müftü Gül, Esnafla Mevlid-i Nebi Haftası\'nı Kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy Müftüsü Osman Gül, esnafa ziyaret ederek Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemini vurguladı.

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Osman Gül, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla bir araya gelen Gül, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın talep ve görüşlerini de dinleyen Gül, Mevlid-i Nebi Haftası'nın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine vesile olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde esnafa çeşitli hediyeler takdim eden Gül, Hz. Muhammed'in güzel ahlakı ile merhamet, adalet ve kardeşlik anlayışının toplum hayatında yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Osman Gül, Güncel, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müftü Gül, Esnafla Mevlid-i Nebi Haftası'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
SDG Resmen Fesh Olundu SDG Resmen Fesh Olundu
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü Vicdansız adama ev hapsi verildi Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi
İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret soruşturması İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması

13:49
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir Guendouzi’ye kaç maç ceza gelecek
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:40
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
13:08
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 14:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Müftü Gül, Esnafla Mevlid-i Nebi Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement