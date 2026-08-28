Müftü Gül, Esnafla Mevlid-i Nebi Haftası\'nı Kutladı

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Osman Gül, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla bir araya gelen Gül, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın talep ve görüşlerini de dinleyen Gül, Mevlid-i Nebi Haftası'nın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine vesile olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde esnafa çeşitli hediyeler takdim eden Gül, Hz. Muhammed'in güzel ahlakı ile merhamet, adalet ve kardeşlik anlayışının toplum hayatında yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gül'e teşekkür etti.