Muğla Belediyesi, Yatağan Termik Santrali'nin Maden Arama Ruhsatını İptal Etti

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptali için açtığı davayı kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu kazandığımız dava Yatağan ve bölgesinin yeraltı kaynaklarını korumada önemli bir adım oldu. Muğla'mızın doğasını, havasını ve suyunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edildi. İzmir Bölge Mahkemesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yeraltı maden arama ruhsatı iptali davasında önceki yargı kararlarıyla "ÇED gerekli değildir" yönündeki karar ve izinlerin iptal edilmiş olmasını dikkate alarak, ruhsatın geçerliliği için gerekli koşulların sağlanmadığına hükmetti. Bu doğrultuda, termik santralin yeraltı maden arama ruhsatı iptal edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yatağan'daki yeraltı su kaynakları için verdiğimiz hukuki mücadele, çevreyi ve halk sağlığını koruma yönündeki hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre sağlığını ve ekonomik yaşamı bir denge içerisinde koruyacak çözümler üretmeye kararlıyız. Kazandığımız bu dava ile Muğla'nın doğal yaşamına zarar verecek her oluşumun karşısında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar açtığımız 227 dava bunun göstergesidir. İlimiz genelinde yüzde 65 maden arama ruhsatı var. Bu izinler bizim geleceğimizi, suyumuzu ve toprağımızı tehdit ediyor. Bu kazandığımız dava Yatağan ve bölgesinin yeraltı kaynaklarını korumada önemli bir adım oldu. Muğla'mızın doğasını, havasını ve suyunu korumaya devam edeceğiz."