Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atina Belediye Başkanı ile iş birliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atina Belediye Başkanı ile iş birliği görüşmeleri yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atina Belediye Başkanı ile iş birliği görüşmeleri yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos'ta gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile bir araya geldi. Görüşmede iki şehir arasında iş birliği kurulması üzerinde görüş birliğine varıldı. Muğla ve Atina'nın bölgesel önemleri, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konuları ele alındı.

24.08.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos'ta gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile bir araya geldi. Görüşmede iki şehir arasında iş birliği kurulması üzerinde görüş birliğine varıldı.

Rodos adasını ziyaret eden Başkan Aras, Atina Belediye Başkanı Doukas ile de görüştü. Görüşmede iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Atina'nın üyesi olduğu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üyelik sürecinin devam ettiği "B40 Balkan Şehirleri Ağı" gibi uluslararası kurumlar bünyesinde yapılabilecek ortak çalışmaların önemi üzerinde duruldu.

Projeler ve iş birliği fırsatlarının da konuşulduğu görüşmede Muğla ve Atina'nın bölgesel önemleri, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konuları ele alındı.

"'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuz için önemli bir adım"

Aras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Atina Belediyesi arasında gelişecek iş birliklerinin her iki şehir için de önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Özellikle B40 Balkan Şehirleri Ağı gibi platformlarda birlikte hareket etmek, bölgemizdeki çok taraflı kent diplomasisi çalışmaları, demokrasi, barış ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için büyük önem taşıyor. İklim krizi kaynaklı sorunlar ve her iki kentin de muzdarip olduğu yangınlarla mücadelede, kriz ve afet yönetimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve Muğla'mızı daha dirençli bir kent yapma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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