Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Metropoller Birliği Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Metropoller Birliği Genel Kurulu'na Katıldı

27.06.2026 11:17  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fas'ta düzenlenen Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu'na katılarak kapsayıcı kent politikaları ve uluslararası iş birliklerini ele aldı.

(MUĞLA)- Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fas'ta düzenlenen Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi "Dünya Kenti Muğla" vizyonu doğrultusunda iklim, eşitlik, turizm, sosyal politika, yerel demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Metropolis üyelik sertifikasını alarak küresel kent diplomasisi alanındaki varlığını güçlendirdi. "Urban Leaders Shaping A Future For All" (Şehir Liderleri Herkes İçin Bir Gelecek Şekillendiriyor) temasıyla gerçekleştirilen Metropolis Genel Kurulu, Pekin, İstanbul, São Paulo, Barselona, Torino, Buenos Aires, Seul gibi kentleri bir araya getirdi. Muğla ile birlikte Manchester, Belém, Sejong, Nairobi ve Cenevre de yeni üyeler arasında yer aldı. Böylece Metropolis Ağı, dünyanın dört bir yanına uzanan geniş yapısıyla ortak sorunlara ortak çözümler geliştiren güçlü bir uluslararası platform olma niteliğini pekiştirdi.

"VERİ TEMELLİ YÖNETİM VE GÜÇLÜ ORTAKLIKLARA İHTİYAÇ VAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genel kurul kapsamında "Inclusive Cities Work For Everyone" (Kapsayıcı Kentler Herkes İçin Vardır) oturumunda panelist olarak yaptığı konuşmada kapsayıcı kent politikalarının Muğla'nın yönetim anlayışının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Başkan Aras, "Bizim için kapsayıcılık eşitlikle başlar. Kadınların, çocukların, yaşlıların ya da engelli bireylerin geride bırakıldığı bir kent başarılı olamaz. Muğla'da eşitlik yalnızca bir politika değil, yönetim biçimimizin temelidir. Kapsayıcı kentler için katılımcılık, veri temelli yönetim ve güçlü ortaklıklara ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın yerel politikaların şekillenmesinde aktif rol alması gerekiyor. EBRD gibi uluslararası ortaklarla ve Metropolis gibi küresel ağlarla yürütülen iş birlikleri Muğla'mızın kurumsal kapasitesini güçlendiriyor. Bugünün sorunlarını küresel ölçekte hiçbir kent tek başına çözemez. Ancak birlikte daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir kentler inşa edebiliriz" diye konuştu.

BAŞKAN ARAS'TAN METROPOLİS GENEL KURULU'NDA ÜST DÜZEY TEMASLAR

EBRD Yeşil Şehirler Konferansı, UCLG Dünya Kongresi ve Metropolis Genel Kurulu süresince Başkan Ahmet Aras, dünya kent diplomasisinin önde gelen aktörleriyle üst düzey temaslarda bulundu. Başkan Aras Fas'ın başkenti Rabat Belediye Başkanı ve Metropolis Başkanı Fatiha El Moudni, Romanya'nın Başkenti Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu ve birçok belediye başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Programlar kapsamında Başkan Aras ayrıca OECD'nin Şehirler, Kentsel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr. Aziza Akhmouch, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz, UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual ve Dünya Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer ile bir araya geldi. Görüşmelerde Muğla'nın ekonomi, kültür, turizm, iklim eylemi, kapsayıcı kent politikaları ve sürdürülebilir yerel kalkınma alanlarında yürüttüğü çalışmalar paylaşılırken, kentin uluslararası ağlarda daha aktif rol üstlenmesine yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Aras, Belediye, Politika, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Metropoller Birliği Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:01:52. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Metropoller Birliği Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.