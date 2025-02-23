Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Yabancı Hakem Tepkisi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yurt dışından hakem getirilmesine tepki gösterdi. Aras, "Türk futbolu yabancı hakem dayatmasıyla aşağılanıyor. Bu uygulama Türk hakemlerine ve Türk futboluna yapılan büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçı maçında Türkiye Futbol Federasyonu maçı yönetmesi için yurt dışından Sloven hakem Slavko Vincic'i getirmesine tepki gösterdi. Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk hakemlerine güvenmeyip Türkiye Cumhuriyeti Süper Ligi maçlarını ithal hakemlerin yönetmesini istemek manda ve himayeyi kabul etmekle eş değerdir. 'Ben yönetemiyorum gel sen yönet' demektir. Türk futbolu yabancı hakem dayatmasıyla aşağılanıyor. Bu uygulama Türk hakemlerine ve Türk futboluna yapılan büyük bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.