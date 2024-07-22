Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Okçularla Buluştu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Okçularla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndan başarıyla dönen okçular ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Aras, 'Hiçbir başarı tesadüf değildir. Daha büyük başarılara imza atacağınızdan eminim. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz' dedi.

22.07.2024 15:49
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndan başarıyla dönen okçular ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Aras, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Daha büyük başarılara imza atacağınızdan eminim. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının da aralarında yer aldığı U21 ve U18 takımları şampiyon oldu. Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun aynı turnuvada bireyselde Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'ye ve Muğla'ya gurur yaşattı.

Başkan Aras, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası turnuvada büyük başarılara imza atan okçularla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz ve okçuların aileleri de katıldı.

Aras, buluşmada şunları söyledi:

"Çocuklarımıza hayal edecek ortamlar yaratmamız gerekiyor. Büyükşehirlerde, metropollerde belli gelir grubunun üzerindeki insanlar çocuklarının bu tür yeteneklerini bulmak için büyük paralar harcayıp okçuluk mu yapar, yelkencilik mi yapar ya da başka bir şey olur mu diye onun peşinde yıllarca koşuyor. Bir bakıyorsunuz o kadar harcamalar sonucunda başarılı olamıyorlar. Burada hayaller ve gönül verme işi var. Ejder hocamız bunu gönülden isteyerek yapıyor. Bu istek görüyoruz ki çocuklarımıza da geçmiş.  Sporun getirdiği birlik, beraberlik insanlara farklı pencereler açıyor. Bizim yetenekli çocukları bulup çıkartmamız lazım ve bu çocuklarımızı ülkemizi temsil edecek hale getirmemiz gerekiyor. Bir sporcumuz tek başına Avrupa şampiyonu oldu. Bir çocuk yetenekliyse dünya şampiyonu olur. Biz spora çok büyük destek vereceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. 13 yıl içerisinde büyük bir başarıya imza atan ve okçularımızı bu seviyeye getiren Ejder hocamıza teşekkür ediyorum. Okçularımız inanmış, çalışmış, mücadele etmiş. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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