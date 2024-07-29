Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin Aileye Bebek Çantası Hediye Etti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin Aileye Bebek Çantası Hediye Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi kapsamında bugüne kadar 3 bin 308 aileye bebeklerin ihtiyaçlarını içeren çanta hediye etti. Ayrıca annelere eğitim ve nakit desteği de sağlandı.

29.07.2024 13:36  Güncelleme: 14:29
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi ile bugüne kadar 3 bin 308 aileye bebeklerin ihtiyaçlarını içeren çanta hediye etti.

Muğla genelinde bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak, annelere hamilelik süreci ve sonrasında destek olmak için başlatılan  'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi 13 ilçede devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede yürüttüğü projede bugüne kadar 3 bin 308 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye etti. Halk Kart hizmetinden yararlanan annelere ise nakit desteğin yanı sıra çocuk 24 aylık olana kadar kartlarına 500 TL ayrıca tanımlanıyor.

Büyükşehir 2 bin anneye eğitim verdi

Annelere hamilelik döneminden bebeğin 24 aylık sürecine kadar destek olan Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 2 bin anneye eğitim verdi. Ekipler gebelik döneminde anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiği, beslenme, bebek dünyaya geldikten sonra da emzirme, aşılarının takibi ve birçok konuda anneye destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bebekler için hazırladığı çantada da kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece, battaniye gibi yeni doğan bebekler için temel ihtiyaçlar yer alıyor. Proje ile bebek sahibi ailelerin yanında olmak, özellikle annelere destek olmak, bebeklerin sağlıklı beslenmeleri, büyüme ve gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında verilmekte olan hediye çantadan yararlanmak isteyen vatandaşlar '444 48 01' Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuru yapabiliyor.

"Hayatın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "13 ilçemiz, 574 mahallemizde hayata gözlerini yeni açmış bebeklerimizden, annelerimize, emeklilerimizden üreticilerimize tüm vatandaşlarımızı kapsayan, onların hayatlarını kolaylaştıran hizmetler üretmek için çalışıyoruz. Özellikle annelerimiz ve hayata gözlerini yeni açmış bebeklerimiz için Hoş Geldin Bebek projemiz devam ediyor. Doğum sonrası uzman eğitmenlerimiz annelerimize talep etmeleri halinde eğitimlere de devam ediyor. Hayatın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların mutluluğu, huzuru için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin Aileye Bebek Çantası Hediye Etti - Son Dakika

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