Muğla Büyükşehir Belediyesi 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe İlçesi'nde devam ediyor. Festival kapsamında birçok sanatçı ve zurna üstadı sahne alıyor.

28.08.2024 14:52
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyada ve Türkiye'de ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali'ni,  bu yıl 9'uncu kez düzenliyor. Uluslararası Zurnazen Festivali'nin ilk günü, Bodrum Kalesi'nde Kubat konseri ve zurna üstatları performansı ile başlarken, ikinci gününde şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman sahne aldı. Vatandaşlar, Bodrum Kalesi'nde yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali'nin Menteşe ilçesindeki ikinci gününe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 27.Dönem Muğla Milletvekili Mürsel Alban, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Kültür ve sanatın şehri Muğla, bu tür etkinliklerle 'Dünya Kenti Muğla' vizyonuna emin adımlarla yürüyecek"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali'nde konuşan Başkan Ahmet Aras, geçmişten bugüne kültür ve sanatla iç içe olan çok önemli bir şehirde yaşadıklarını belirterek, hemşehrileri ile böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Aras, "Muğla binlerce yıldır sanatla, kültürle yaşamış bir şehir. 110 antik kente sahip Muğlamızdaki antik kentlerin her biri antik tiyatrolara sahip. Buralarda binlerce yıl önce de sanat icra edilmiş aynı zamanda insanlar bir araya gelerek demokrasiyi geliştirmişler. Geçmişten gelen değerlerini yaşatan çok önemli bir kentte yaşıyoruz. Siz değerli hemşehrilerimi burada görmekten dolayı çok mutluyum. Seçimler öncesi ve sonrasında çok yoğun bir döneme girdik ve sizlerle böyle bir organizasyonda ilk defa bir araya geliyoruz. dünyada ve ülkemizde ilk olan, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getiren Zurnazen Festivali Muğlamıza çok yakışıyor. Davul, zurnanın bizlerin hayatında çok önemli bir yeri vardır. Düğünlerimizden halk oyunlarımıza hepsinde bu enstrüman vardır. Uluslararası Zurnazen festivalimiz ile 4 ilçemizde çok değerli sanatçıları hemşehrilerimizle buluşturacağız. Kültür ve sanatın şehri Muğla bu tür etkinliklerle Dünya Kenti Muğla vizyonuna emin adımlarla yürüyecek" dedi.

Festivalin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı yapıyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivale, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1 olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katılıyor.

9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali, 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark'ta ses sanatçısı İsmail Altunsaray ile devam edecek ve 29 Ağustos 2024 günü Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in performansıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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