Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'ndan Azerbaycan'da Önemli Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'ndan Azerbaycan'da Önemli Başarı

16.05.2026 12:45  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Tour of Azerbaijan 2026'da 24 takım arasında genel klasmanda 11'inci olarak önemli bir başarı elde etti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Tour of Azerbaijan 2026'da 24 takım arasında genel klasmanda 11'inci olarak önemli bir başarı elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, uluslararası arenada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Takım, Azerbaycan'da düzenlenen prestijli Tour of Azerbaijan 2026 Bakü-Hankendi Bisiklet Yarışı'na katıldı. 24 takımın mücadele ettiği organizasyonda Continental Bisiklet Takımı, genel klasmanda 11'inci olarak önemli bir başarı elde etti.

BAŞKAN AHMET ARAS'A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Continental Takımı Koordinatörü İlker Cömert, kısa sürede önemli organizasyonlarda elde edilen başarının Muğla adına gurur verici olduğunu söyledi. Cömert, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun hemen ardından Azerbaycan Turu gibi prestijli bir organizasyonda yarışmak bizim için çok değerliydi. 24 takım arasında 11'inci sırada yer almak, yeni kurulan bir takım için önemli bir başarı. Büyükşehir Belediyemizin spora verdiği destek sayesinde takımımız kısa sürede uluslararası alanda kendini göstermeyi başardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Gence Başkonsolosu Recep Öztop, yarışın 4'üncü etap startı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi takımını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Öztop, takımın Türk bayrağını uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın cumartesi günü tamamlanacak son etabın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'ndan Azerbaycan'da Önemli Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:56:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'ndan Azerbaycan'da Önemli Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.