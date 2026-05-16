Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'ndan Azerbaycan'da Önemli Başarı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Tour of Azerbaijan 2026'da 24 takım arasında genel klasmanda 11'inci olarak önemli bir başarı elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, uluslararası arenada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Takım, Azerbaycan'da düzenlenen prestijli Tour of Azerbaijan 2026 Bakü-Hankendi Bisiklet Yarışı'na katıldı. 24 takımın mücadele ettiği organizasyonda Continental Bisiklet Takımı, genel klasmanda 11'inci olarak önemli bir başarı elde etti.

BAŞKAN AHMET ARAS'A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Continental Takımı Koordinatörü İlker Cömert, kısa sürede önemli organizasyonlarda elde edilen başarının Muğla adına gurur verici olduğunu söyledi. Cömert, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun hemen ardından Azerbaycan Turu gibi prestijli bir organizasyonda yarışmak bizim için çok değerliydi. 24 takım arasında 11'inci sırada yer almak, yeni kurulan bir takım için önemli bir başarı. Büyükşehir Belediyemizin spora verdiği destek sayesinde takımımız kısa sürede uluslararası alanda kendini göstermeyi başardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Gence Başkonsolosu Recep Öztop, yarışın 4'üncü etap startı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi takımını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Öztop, takımın Türk bayrağını uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın cumartesi günü tamamlanacak son etabın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.