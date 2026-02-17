Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, 2026 Sezonuna Hızlı Başladı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, 2026 sezonuna hem uluslararası hem de ulusal arenada dikkati çeken sonuçlarla başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, Grand Prix Antalya Alanya'da 10 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa Yauheni Karaliok, Samet Bulut, Halil İbrahim Doğan, Timur Öztoprak, Rudolf Remkhi, Adem Can Ateş ve Arda Tekirdağ'dan oluşan yedi kişilik kadrosuyla katıldı.

Belaruslu sporcu Karaliok, yarışın son bölümünde yaşadığı lastik patlamasına rağmen teknik ekibin hızlı müdahalesiyle temposunu yeniden yakalayarak bitiş çizgisini 4. sırada tamamladı. Milli sporcu Samet Bulut ise yarış boyunca kaçış gruplarında aktif rol alarak yüksek temposu ve ataklarıyla dikkati çekti.

Yarışın 60. kilometresinde yaşanan zincirleme kazaya karışan Halil İbrahim Doğan ve Timur Öztoprak sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Puanlı Yol Yarışları'nda kürsü başarısı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Puanlı Yol Yarışları 1. Etabı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekibi kürsü başarısı elde etti.

Arda Tekirdağ, sergilediği güçlü performansla yarışı 2'nci sırada tamamlayarak kürsüye çıkarken, takım genel klasmanda 3'üncü olarak sezona önemli puanlarla başladı.

Takımın Sportif Direktörü Cebrail Şeker, sezon başlangıcını, şu sözlerle değerlendirdi:

"Hedefimiz Muğla'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

"21 günlük kamp sürecimizin ardından katıldığımız yarışlarda sporcularımızın ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz. Yeni kurulan bir takım olarak uyum sürecini olumlu bir şekilde ilerletiyoruz. Önümüzdeki yarışlarda Muğla Büyükşehir Belediyemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi bir sosyal sorumluluk ve kent vizyonu olarak görüyoruz. Continental Bisiklet Takımımızın kısa sürede ulusal ve uluslararası pistlerde dikkat çeken sonuçlar elde etmesi bizleri gururlandırdı. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin özverili çalışması ve planlı hazırlık süreci bu başarının temelini oluşturuyor. Muğlamızı sporla anılan, gençlere ilham veren ve uluslararası platformlarda adından söz ettiren bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takımımızın Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı başta olmak üzere katılacağı tüm organizasyonlarda Muğlamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Emek veren gayret gösteren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize başarı kolaylıklar diliyorum."