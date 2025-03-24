Muğla Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Destek Verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde zirai dona maruz kalan çiftçilere eğitim vererek ilaç desteğinde bulundu. Başkan Ahmet Aras, üreticilerin yanında olmanın en temel görevleri olduğunu vurguladı.

24.03.2025 15:25  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde yaşanan çiftçilere zirai dona yönelik eğitim verdi, ilaç desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Üreticimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimizdir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimizi hiçbir durumda yalnız bırakmayıp her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla'nın narenciye üretim merkezilerinden Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan don olayı nedeniyle portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü.  Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köyceğiz'in Beyobası, Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler ve Kavakarası Mahalleleri'nde dondan zarar gören üreticileri ziyaret etti. Ekipler zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler eğitimi düzenledi. Eğitime  katılan üreticilere ilaç desteği verildi.

"Üreticimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimizdir"

Muğla'nın bereketli topraklarıyla her köşesinde ayrı bir tarımsal zenginliği barındırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamızın zenginliğin en kıymetli parçalarından biri de narenciyedir. Ancak ne yazık ki iklim krizi, tarımsal üretimimizi her geçen gün daha fazla etkiliyor. Değişen mevsim normalleri ve bozulan hava düzeni, özellikle narenciye üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizde yaşanan zirai don, birçok üreticimizin emeğini, alın terini olumsuz etkiledi. Hemen ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik, zarar gören üreticilerimizin yanında olduk, mağduriyetlerini gidermek için hızlıca harekete geçtik. Zirai dona karşı daha hazırlıklı olmak için zirai don öncesi ve sonrası ile ilgili eğitim verdik. Sonrasında ise üreticilerimize ilaç dağıttık. Üreticimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimizdir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimizi hiçbir durumda yalnız bırakmayıp her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Üreticimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem ise "Özellikle Köyceğiz bölgesinde Beyobası, Döğüşbelen, Zaferler bölgesinin dondan etkilendiğini görüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede birçok kez narenciye desteklemesi yapmıştık. Tarlanıza Geliyoruz projesi ile vatandaşların bire bir tarlalarına geliyoruz. Bu sene yaşanan zirai don konusunda üreticilerimize eğitimler vererek çiftçilerimizi bilgilendirdik ve zirai ilaç dağıttık. Feromon tuzak desteklemelerimize ve üreticimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ağaçlarımız bu sene çok zarar gördü"

Yaşanan zirai don sonrası ürünleri zarar gören çiftçiler ise destekden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Tilki: "Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu toplantı çok faydalı olacak. 10 dönüm narenciye bahçem dondan zarar gördü. Eğitimlerde budama ve sulama işlemlerini, soğuktan nasıl korunması gerektiğini anlattılar. Büyükşehir Belediyemize destekleri için teşekkür ederim."

-Sehmi Turan: "Bu sene dondan zarar gördük. Muğla Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun buraya gelerek bizi bilgilendirdi. İlaç desteğinde bulundular. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz."

-Nadi Sül(Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı): "Muğla Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde zirai don ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vatandaşlarımız da bu toplantıya katılarak zirai don hakkında bilgilendiler. Ağaçlarımız bu sene çok zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek bilgilendirmenin ardından dönümüne göre de ilaç dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a destekleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Aras, Belediye, Köyceğiz, Dalaman, Ekonomi, Güncel, Ortaca, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:43:25. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement