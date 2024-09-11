Muğla Büyükşehir Belediyesi Çöpten Elektrik Üretti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çöpten Elektrik Üretti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çöpten ürettiği elektrikle 976 bin 934 hanenin aylık elektrik tüketimini karşıladı. Ayrıca, atmosfere salınan metan gazının elektrik üretiminde kullanılmasıyla iklim değişikliği azaltımına katkıda bulunuldu.

11.09.2024 16:16
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bugüne kadar biyokütle enerji tesislerinde çöpten 537 milyon TL değerinde elektrik üretti. Büyükşehir Belediyesi'nin çöpten ürettiği elektrik, bir hanenin aylık elektrik tüketimi 250 kilovat saat olarak kabul edildiğinde 976 bin 934 hanenin tüketimini karşılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi; Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde elektrik üretimine devam ediyor. Büyükşehir, il genelinde kurduğu biyokütle enerji tesisleri ile bugüne kadar çöpten 244 milyon 233 bin 516 kilovat elektrik üreterek, 976 bin 934 hanenin aylık elektrik tüketimine eş değer elektriği çöpten karşıladı, 537 milyon TL'lik üretim yaptı.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde oluşan 122 milyon 402 bin 388 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi. Böylece fosil yakıtla çalışan enerji üretim tesislerinin yüklerini azaltarak atmosfere salacağı sera gazı emisyonu azaltıldığı gibi atmosfere karışacak metan gazının elektrik üretiminde kullanılması ile iklim değişikliği azaltımına katkıda bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Çöpten Elektrik Üretti - Son Dakika

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