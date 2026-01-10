Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da 53 Kilometrelik Yol Ağını Yeniliyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 300 milyon TL'lik yol yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 53 kilometre uzunluğundaki yol ağını kapsayan çalışmalarla ilçede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Datça'da yürütülen çalışmalar, ulaşım altyapısının güçlendirilmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Yatırım programı çerçevesinde 53 bin metre uzunluğundaki yol ağında; 7 bin metrelik yağmur suyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Datça Çevre Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

Yol yapım programı doğrultusunda ekipler, ilk olarak Datça Çevre Yolu'nda yağmur suyu altyapısı imalatına başladı. Çalışmalar çerçevesinde 7 bin metrelik hatta yağmur suyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki birçok noktada kapsamlı yol çalışmaları da yürütüyor. Datça Merkez'de 15 bin metrelik muhtelif yollarda Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları, Kazım Yılmaz Caddesi'nde 4 bin 500 metre sıcak asfalt imalatı, Müzreki Sokak'ta (543. Sokak) 500 metrelik yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı yapılıyor. Reşadiye–Mesudiye yol ayrımında 8 bin metre zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları, Mesudiye–Palamutbükü yolunda 14 bin metrelik zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları, Yaka–Yazıköy Yolu'nda 5 bin metre zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları yapılacak. Devam eden çalışmalar kapsamında 7 bin metre olarak planlanan yağmur suyu imalatlarının bin 500 metrelik bölümü tamamlandı. Toplam 53 bin metrelik asfalt çalışmaları çerçevesinde ise 5 bin metrelik yol sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

"Amacımız, Datça'nın uzun vadeli ulaşım altyapısını güçlendirmek"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça'da yürütülen yol yatırımlarının bütüncül bir planlama anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Datça ilçemiz, kapsamlı ve uzun vadeli bir planlama yaklaşımını gerektiriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi olarak yol yatırımlarımızı geçici çözümler yerine, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştiriyoruz" dedi. Yapılan çalışmaların Datça'nın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını vurgulayan Aras, "Amacımız, ilçemizde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve Datça'nın uzun vadeli ulaşım altyapısını güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Muğla genelinde devam eden yol yatırımlarına da değinen Başkan Aras, "2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yol yatırımıyla 180 bin metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlarla Datça başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.