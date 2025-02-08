Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında Hatay ve Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Ahmet Aras, dayanışma mesajları vererek, depremzedelerin yalnız olmadığını vurguladı. Düzenlenen mevlit yemeği ve etkinliklerle, bölgedeki ihtiyaçların karşılanacağı sözünü verdi.

08.02.2025 14:01  Güncelleme: 18:49
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında depremzedeleri unutmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Burada yaşanan acıları unutturmak mümkün değil. Ama biz, bu acıları paylaşarak bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Depremzedelerimizin yalnız olmadığını, bu zor günleri birlikte aşacağımızı göstermek istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında Hatay ve Malatya'daki depremzedeleri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Başkan Aras, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.

Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlar anısına yaklaşık bin, Hatay'ın Defne ilçesinde ise yaklaşık beş bin kişilik mevlit yemeği düzenledi. Çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi oyun etkinlikleri ve hediye dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde Hatay'ın Arsuz ilçesinde kurduğu konteyner kenti ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Aras, onların taleplerini dinledi ve yerinde incelemelerde bulundu. Konteyner kentte barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin sürdüğünü belirten Aras, "Afetin ilk gününden bu yana bölgeyle dayanışmamızı sürdürüyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Dayanışma, sadece bir anlık değil, sonsuz bir sorumluluktur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle devam etti:

"Bu büyük felaketin izlerini silmek elbette kolay değil. Ancak biz, depremin ilk anından itibaren bölge halkının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bodrum Belediye Başkanı iken, Bodrumluların da desteğiyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde kurduğumuz konteyner kentimiz bugün bin 500 depremzedemize yuva oldu. Depremden etkilenen bir diğer ilimiz olan Malatya'ya da giderek aşevi ve yaklaşık 40 konteynerlik bir destek sağlamıştık. Bugün ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak deprem bölgesine yeniden geldik; eksikleri tamamlamak, umut olmak, dayanışmayı büyütmek için buradayız. Sayın Genel Başkan'ımız Özgür Özel deprem bölgesinde yanımızda oldu. Genel Başkan'ımızla birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerinde bulunduk. Ardından Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen mevlit yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldik. Burada yaşanan acıları unutturmak mümkün değil. Ama biz, bu acıları paylaşarak bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Depremzedelerimizin yalnız olmadığını, bu zor günleri birlikte aşacağımızı göstermek istiyoruz. İlk günden beri yanlarında olduğumuz gibi, bundan sonra da yanlarında olup dayanışmayı sürdüreceğiz. Çünkü dayanışma, sadece bir anlık değil, sonsuz bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluğun farkında olarak bölgede çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Depremzedeler ise şunları söyledi:

-Aylin Köse: "Her şekilde bize destek olan Muğla ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok zor enkazlardan çıktık. Konteyner kentte yaşamamıza rağmen koşulları bu kadar iyi hale getirdiğiniz için teşekkür ederiz."

-Hibada Suk: "Sizin sayenizde bütün çocuklar çok mutlu oldu. Yaşadığımız kötü anları burada yapılan etkinliklerle bize unutturdunuz. Emekleriniz için teşekkür ederiz."

-Yağmur Zeytineli: "Deprem olduğunda çok korktuk ve etkilendik, şimdi toparlanmaya çalışıyoruz, inşallah evler olur, evlere gideriz. Bize yardım ettiğiniz çok teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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