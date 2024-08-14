Muğla Büyükşehir Belediyesi, Doğal Güzellikleri Korumak İçin 220 Çevre Davası Açtı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini korumak için 220 çevre davası açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik yatırımlarına devam ederken, aynı zamanda doğaya ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini de sürdürüyor. Bu kapsamda açılan çevre davalarının sayısı 220'ye çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çevreye duyarlı projeler geliştirerek, sürdürülebilir bir çevre politikası izlemeliyiz. Çevre yatırımlarımızla Muğla'nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz. Yeşil alanların artırılması, atık yönetimi projeleri ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları ile doğamızı koruyoruz" diye konuştu.

"Muğla'mız için hukuki mücadelemiz devam edecek"

Kentin doğal güzelliklerini korumak için usulsüz imar uygulamalarına karşı hukuki mücadele verildiğini belirten Başkan Aras, "Çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 220 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz. Hedefimiz, Muğla'nın doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu amaçla çevre koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.