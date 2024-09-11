Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine Diyetisyen ve Psikolog Görüşmelerini de Ekledi

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetlerinin yanı sıra diyetisyen ve psikolog görüşmeleri ile vatandaşların evlerine misafir oluyor. Hizmet kapsamında bugüne kadar 84 bin 463 genel bakım, 667 hekim muayenesi, 69 reçete yazımı, 702 psikolog görüşmesi ve 172 diyetisyen görüşmesi yapıldı.

Muğla Büyükşehir'in "Evde Bakım" projesi kapsamında uzman ekipler, cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunanlar ile felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı eğitimi, reçete yazımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor. Ekipler, talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Büyükşehir, evde bakım hizmetlerine diyetisyen ve psikolog görüşmesini de ekleyerek vatandaşlara destek oluyor. Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar uzman diyetisyen ve psikolog görüşmelerini de evlerinden yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleri, 84 kişilik uzman ekip ve 30 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 24 bin 275 hanede vatandaşlara toplamda 396 bin 435 sağlık hizmeti sunuldu.