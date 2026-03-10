Muğla Büyükşehir Belediyesi, İçmeler'de 77 Milyon TL'lik Yol Çalışmasına Başladı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 77 milyon TL'lik yatırımla kapsamlı bir yol yenileme çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, turizm açısından önemli destinasyonlardan biri olan Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 77 milyon TL yatırımla başlattığı yol yenileme çalışması ile ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesini hedefliyor.

Faaliyetler, Marmaris Merkez-İçmeler güzergahında yer alan ve Atatürk Caddesi olarak bilinen hattı kapsıyor. Marmaris Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen proje, iki platformdan oluşan ve dört şeritli olarak planlanan yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğundaki güzergahta yürütülüyor.

İşlemler kapsamında ilk olarak mevcut asfalt sökülürken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu altyapısı ve boru geçişleri gerçekleştiriliyor. Gerekli görülen noktalarda zemin iyileştirme çalışmaları yapılmasının ardından plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt kaplama imalatları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

"Turizm açısından çok önemli bir yol"

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş, yapılan çalışmanın bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki yolumuz, yaz aylarında yüzlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı önemli bir güzergah. Bölgede birçok konaklama tesisi bulunuyor ve İçmeler ile Turunç gibi mahallelerimize ulaşım da bu yol üzerinden sağlanıyor. Ahmet Başkanımız gerekli hassasiyeti göstererek yolumuzun yenilenmesini sağladı. Orta bölümde güvenliğin artırılması için beton bariyerler yapılacak. Ahmet Başkanımıza mahallemiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Esnaf Emre Eren ise yapılan çalışmanın turizm açısından yoğun kullanılan cadde için önemli olduğunu dile getirerek, "Yolumuz oldukça işlek bir cadde. Yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turist tarafından kullanılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte yolun çok daha iyi bir hale geleceğine inanıyorum. Bu önemli yatırım için Ahmet Başkan'ımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnşallah her şey daha da güzel olacak" dedi.

"Çalışmalar tamamlandığında daha güvenli ve modern bir yola kavuşacağız"

İçmeler sakini Gökhan Hilaloğlu, "İki aracımız var ve bu yolu kullandığımız için neredeyse iki yılda bir araçlarımızın alt takımlarını yenilemek zorunda kalıyorduk. Şimdi yolumuzda çok güzel bir yatırım yapılıyor. Yıllardır bizim için büyük bir sorun olan bu yol, alt ve üst yapısıyla birlikte yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında daha güvenli ve modern bir yola kavuşacağız. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mız her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizi ağırlayan bir turizm kenti. Bu nedenle ulaşım altyapımızın güçlü, güvenli ve konforlu olması büyük önem taşıyor. Marmaris'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan İçmeler'de başlattığımız yol yenileme çalışmasıyla hem vatandaşlarımızın hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşmasını hedefliyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Muğla'mızın her noktasında yaşam kalitesini artıracak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.