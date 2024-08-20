Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahallelere İlk Müdahale Tankerleri Dağıttı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahallelere İlk Müdahale Tankerleri Dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahallelere İlk Müdahale Tankerleri Dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 155 adet 3 ton kapasiteli ilk müdahale tankerini kırsal mahallelere dağıttı. Tankerler, yangınlara müdahalede büyük katkı sağladı.

20.08.2024 15:43  Güncelleme: 16:40
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 155 adet 3 ton kapasiteli ilk müdahale tankerini kırsal mahallelere dağıttı. Tankerler, Yatağan Yava-Nebiler, Milas Beçin, Menteşe Yeniköy ilçelerinde çıkan yangınlara müdahalede büyük katkı sağladı.

Orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, 16-18 Ağustos 2024 tarihlerinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Büyükşehir Belediyesi, yangınlara, 75 araç ve 200 personelle müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan 155 tanker de söndürme ve su tedarikinde kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahallelere İlk Müdahale Tankerleri Dağıttı - Son Dakika
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