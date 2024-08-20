Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahallelere İlk Müdahale Tankerleri Dağıttı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 155 adet 3 ton kapasiteli ilk müdahale tankerini kırsal mahallelere dağıttı. Tankerler, Yatağan Yava-Nebiler, Milas Beçin, Menteşe Yeniköy ilçelerinde çıkan yangınlara müdahalede büyük katkı sağladı.
Orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, 16-18 Ağustos 2024 tarihlerinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Büyükşehir Belediyesi, yangınlara, 75 araç ve 200 personelle müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan 155 tanker de söndürme ve su tedarikinde kullanıldı.
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