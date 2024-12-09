Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Eğitimlerine Devam Ediyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 59 öğrenciden oluşan çocuk korosu ile müzik eğitimine devam ediyor. Öğrenciler, çok sesli orkestra ve müzik teorisi eğitimleri alarak yeteneklerini geliştiriyor. Konservatuvar, bu yıl 90 öğrencisini mezun ederek toplamda 266 mezun vermiştir.

09.12.2024 16:03  Güncelleme: 17:34
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanatı gençler ve çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Çocuk Korosu bölümünde 59 öğrenci, eğitim sürecinde hem eğleniyor hem de eğitim alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak sanatla iç içe nesiller yetiştirmek, hemşehrilerimizin yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, entelektüel birikimlerini arttırmak için konservatuvarımız birçok branşta eğitimlerine devam ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın çocuk korosu bölümünde eğitim alan öğrenciler, çeşitli müzik disiplinleriyle tanışarak yeteneklerini geliştiriyor. Çok sesli orkestra eğitimi, çocukların müzik teorisini ve pratikte nasıl birlikte çalışacaklarını öğrenmelerini sağlıyor. Konserlere hazırlanan bu öğrenciler, hem sahne heyecanını hem de sanatı derinlemesine keşfetme fırsatını buluyor. Çocuk korosunda 59 öğrenci eğitim görüyor.

Konservatuvar 266 mezun verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 90 öğrencisini mezun etti. Konservatuvar, kuruluşundan bu yana toplamda 266 mezun verdi. Konservatuvarın çeşitli bölümlerinde 4426 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, yeteneklerine göre farklı alanlarda eğitim alarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

"Konservatuvarımız eğitimler sonrası konserler vermeye, tiyatro oyunları sergilemeye başladı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların kültürel birikimine, eğitimine katkı sağlamak için Büyükşehir konservatuvarının birçok alanda faaliyet gösterdiğini ve bu eğitimlerin de konserler, tiyatro oyunları ile meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Başkan Aras, "Muğlamız için kültür ve sanatın şehri diyoruz. Geçmişten günümüze getirdiği zenginlikleri, dünyaya ve ülkemize kazandırdığı değerleri ile Muğla turizmde, tarımda olduğu kadar kültür ve sanatta da marka bir kent. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatla iç içe nesiller yetiştirmek, hemşehrilerimizin yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, entelektüel birikimlerini arttırmak için konservatuvarımız birçok branşta eğitimlerine devam ediyor. Alanlarında uzman eğitmenlerimizle belki de geleceğin balerinleri, ses sanatçıları, tiyatrocuları Büyükşehir konservatuvarı çatısı altında yetişiyor. İl genelinde konservatuvarımız eğitimler sonrası konserler vermeye, tiyatro oyunları sergilemeye başladı. Hemşehrilerimize her alanda hizmet etmeye, kültür ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Daha yüksek sesle şarkılar söyleyebiliyoruz ve bu bana daha eğlenceli geliyor"

Konservatuvar öğrencileri ve eğitmenleri konservatuvardaki eğitimlerden bahsederek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Öğrenci Ayşe Nisa Yalçın: "Üçüncü sınıfa gidiyorum. Koroda birinci senem. Burada olmaktan çok mutluyum. Koroda yeni şarkılar öğreniyorum. Lüküs Hayat ve Mustafam şarkılarını öğrendim. Bize bu imkanı sunduğu için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum."

Öğrenci Ömer Aktürk: "Ben beşinci sınıfa gidiyorum. Koroda ikinci yılım ve burada olmaktan çok mutluyum. Yeni şarkılar öğreniyorum. Ses tonumuzu geliştiriyoruz. Daha yüksek sesle şarkılar söyleyebiliyoruz ve bu bana daha eğlenceli geliyor. Koroyu kuran Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Öğrenci Rabia Karya Uysal: "Koro kursunu çok seviyorum. Burayı 2 yıl önce kazandım. Koroda çok sesli müzikler yapıyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Konserlere çıkıyoruz. Burası çok güzel Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum."

"Daha önce katıldığımız festivallerde aldığımız ödüller var"

Çocuk Korosu Şefi Erman Varol: "Konservatuvarda ikinci yılım. 59 kişilik öğrenci grubumuz var. Konserlerimiz devam ediyor. Festivallere katılıyoruz. Daha önce katıldığımız festivallerde aldığımız ödüller var. Çalışmalarımızı çok sesli olarak devam ediyoruz. Bizlere bu imkanı sunun Büyükşehir Belediye Başkanımı Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."

Çocuk Korosu öğretmeni Müge Sude Turgut: "Derslerimizde çocuk repertuvarı üzerinden ilerliyoruz. Önemli sanatçılarımızın bestelerini seslendiriyoruz. Çocuklara koroyu ve şarkı söyleme sanatını öğretmeye çalışıyoruz."

Çocuk Korosu solfej öğretmeni Hakan Oral: "Öğrencilerimizin solfej öğretmeniyim. Müzikal, nota, melodik nota okuma, ritim eğitimlerini veriyoruz. Böyle olanakları sağlayan Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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