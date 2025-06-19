Muğla Büyükşehir Belediyesi, Koyları Temiz Tutmak İçin Sekiz Atık Alım Teknesiyle Çalışıyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarını sekiz atık alım teknesiyle temiz tutuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, koylarda sekiz atık alım teknesiyle atık yağ, sintine, pis su ve katı atık toplamaya devam ediyor. Böylelikle, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarının temiz kalması sağlanıyor.

"Sürdürülebilir ve etkili projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Denizlerin korunmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mız yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en güzel denizlerine, koylarına ev sahipliği yapıyor. Bu güzellikleri gelecek kuşaklara bozulmadan bırakmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve etkili projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sekiz atık alım teknemiz sayesinde denizlerimize zarar verecek her türlü kirliliğin önüne geçiyoruz" dedi.

"İstediğimiz zaman gelerek çöplerimizi topluyorlar"

Kaptan Ender Hürriyetoğlu, "Çöplerimizin toplanması hem bizim için faydalı hem de denizlerimizin korunması için çok kıymetli. Önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her zaman yanımızda oluyor. İstediğimiz zaman gelerek çöplerimizi topluyorlar. Bizim için büyük bir kolaylık" diye konuştu.

Yat işletmecisi Barhan Kaptan ise "İki senedir Göcek'te yat işletmeciliği yapıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi bizim bile çıkamadığımız zamanlarda koylarda temizlik çalışması yapıyor. Denizlerimizi koruduğu, turizme destek olduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Büyükşehrin canla başla çalışan bir kadrosu var. Her koyda faaliyetteler. Bu hizmetten çok memnunum" ifadelerin kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Mühendisi İkbal Ören, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Altı ton atık yağı ve 650 ton katı atığı denizlerimize karışmadan topladık"

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ilimizin masmavi denizlerini ve eşsiz koylarını korumak adına büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman koylarında görev yapan sekiz atık alım teknemizin bakım ve hazırlıklarını tamamladık. 2025 yaz sezonuna hazırız. Geçtiğimiz yıl sadece bu bölgede 13 bine yakın tekneye hizmet verdik, yaklaşık 7 bin 500 ton pis suyu, 14 ton sintineyi, altı ton atık yağı ve 650 ton katı atığı denizlerimize karışmadan topladık. Bu yıl da tertemiz koylarımızla misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın çevreye, doğaya ve denizlere verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak amacıyla atık kabul tesislerimizin ve atık alım teknesi filomuzun sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."