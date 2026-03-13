Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Bin 450 Aileye Yakacak Odun Desteği - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Bin 450 Aileye Yakacak Odun Desteği

13.03.2026 15:25  Güncelleme: 16:25
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde 2 bin 450 aileye toplam 25 bin 450 çuval yakacak yardımı ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı içinde bulunan park, mezarlık gibi alanlarda gerçekleştirdiği budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dalları ile kurumuş odunları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtmayı sürdürüyor. Titizlikle yürütülen dağıtım sürecinde, yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Soğuk kış koşullarında hanelerin ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen destekle, dar gelirli ailelerin kış aylarını daha sağlıklı ve güvenli koşullarda geçirmeleri amaçlanıyor. Hazırlanan yakacaklar, belediyenin sosyal yardım değerlendirme kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar mezarlıklardan ve diğer alanlardan elde edilen odunları 2 bin 450 ihtiyaç sahibi aileye 25 bin 450 çuval odun olarak teslim etti. Ekipler, şehit yakını ve gazilere de unutmadı ve 13 ilçede 202 şehit yakını ve gaziye yakacak yardımında bulundu.

"Amacımız, halkımızın hayatını kolaylaştırmak"

Muğla genelinde hayata geçirilen sosyal hizmet projeleriyle her kesimden vatandaşa destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, temel hedefin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerden sahil bölgelerine kadar tüm Muğlalıların yaşamını kolaylaştırmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sağlık, tarım, ulaşım ve altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal destek projelerine de büyük önem veriyoruz. Özellikle kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı görev biliyoruz. Belediyemizin sorumluluk alanındaki mezarlıklar, parklar ve yeşil alanlardan elde edilen ağaç dalları ile kurumuş odunları değerlendirerek yakacak haline getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, zor zamanlarında yanlarında olmak insani ve vicdani bir sorumluluktur" diye konuştu.

Başkan Aras, sosyal belediyecilik kapsamında kimseyi yalnız bırakmadan çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

16:42
16:38
16:19
15:43
15:41
15:10
