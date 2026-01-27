Datça'nın Ulaşım Altyapısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarıyla Güçleniyor - Son Dakika
Datça'nın Ulaşım Altyapısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarıyla Güçleniyor

27.01.2026 14:51  Güncelleme: 16:01
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için 300 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiriyor. Çalışmalar, yağmur suyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemelerini kapsıyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 300 milyon TL'lik yol yatırımı çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Datça'nın ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı 300 milyon TL'lik yatırım programı kapsamında 53 bin metre uzunluğundaki yol ağında; yağmur suyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Yaka-Yazıköy yolunda zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları yapılacak

Yol yapım programı doğrultusunda Datça Çevre Yolu'nda yağmursuyu altyapısı imalatlarına başlandı. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Datça Merkez'de muhtelif yollarda Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları, Kazım Yılmaz Caddesi'nde sıcak asfalt imalatı, Müzreki Sokak'ta (543. Sokak) yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı yapıyor. Reşadiye–Mesudiye yol ayrımında zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları, Mesudiye–Palamutbükü yolu ile Yaka-Yazıköy yolunda zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları yapılacak.

"Amacımız Datça'ya uzun yıllar hizmet edecek yollar kazandırmak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin uzun yıllardır beklediği ulaşım yatırımlarının adım adım hayata geçirildiğini söyledi. Aras, "Datça'mız doğal güzellikleriyle olduğu kadar yaşam kalitesiyle de örnek bir ilçe. Biz de bu anlayışla, Datça'nın ihtiyaç duyduğu yol ve altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yağmur suyunu, altyapıyı ve asfaltı birlikte ele alarak kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

Çalışmaların etaplar halinde sürdüğünü belirten Başkan Aras, "Amacımız günü kurtaran işler yapmak değil, Datça'ya uzun yıllar hizmet edecek yollar kazandırmak. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesi için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Datça'da olduğu gibi Muğla'nın tüm ilçelerinde ulaşım yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

