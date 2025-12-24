Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Çocuklarımızın Güvenli ve Keyifli Ortamlarda Vakit Geçirmesini Sağlamak İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

(MUĞLA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla'mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha nitelikli hale getirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli ve keyifli ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde sosyal yaşamı güçlendirmek, vatandaşların ortak kullanım alanlarını zenginleştirmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde kent mobilyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Ayrıca Kordon, Çayhisar Mahallesi ve Pınar Mahallesi olmak üzere 3 farklı noktaya çocuk oyun grubu kurulurken, Pınar Mahallesi'ne spor aleti yerleştirildi.

Eğitim ortamlarına Büyükşehir desteği

Yunus Emre Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Şaylan, "Kurumlarımız okullarımızın güzelleştirilmesi ve öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda vakit geçirmesi için ellerinden geleni yapıyor. Okulumuza kazandırılan piknik masaları için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Parklarımızı, Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yeniledik"

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise "Muğla Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sosyal alanların yanı sıra çocuklarımız için okullarımızdaki piknik masası ihtiyaçlarına da önemli katkılar sağlıyor. İlçemizin farklı noktalarındaki parklarımızı Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yeniledik. Köyceğiz ilçemize sunduğu desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Köyceğiz'de ve tüm Muğla'da yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, sosyal yaşamı güçlendiren ve eğitime katkı sunan desteklemelere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Aras, "Muğla'mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha nitelikli hale getirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli ve keyifli ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızın yanı sıra okullarımıza kazandırdığımız piknik masalarıyla öğrencilerimizin sosyal alan ihtiyaçlarına da katkı sunuyoruz. 'Birlikte yönetim' anlayışıyla ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışmaya, Köyceğiz'de ve tüm Muğla'da yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.