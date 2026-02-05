Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, Antalya'dan Şampiyonluk ile Döndü

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'ndan bir Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilme başarısıyla döndü.

24-31 Ocak günleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, büyük başarılara imza attı. 3 bin 200 satranç oyuncusunun katıldığı şampiyonada, Muğla Büyükşehir Satranç Takımı bir Türkiye Şampiyonluğu aldı, iki oyuncusu da elde ettiği sonuçlarla milli takıma girmeye hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç takımı oyuncusu 17 yaş sporcusu Ali Batuhan Bıyıksız, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 96 sporcu arasında yapmış olduğu 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, Türkiye Şampiyonu oldu. 11 Yaş Genel kategorisi'nde Büyükşehir Sporcusu Ayaz Tufaner ise 241 sporcu arasından elde ettiği başarılı sonuçlarla milli takıma seçilmeye hak kazandı. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na 10 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyesi bir Türkiye Şampiyonluğu kazanırken, 2 oyuncusu da milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

"Sporcularımız ülkemizi ve Muğlamızı başarıyla temsil edecekler"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporla yetişen bireylerin ileriki hayatlarında daha başarılı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muğlamızın 13 ilçesinde Büyükşehir spor kulübümüzle satrançtan okçuluğa, taekwondodan voleybola sporun her branşında sporcularımıza destek veriyoruz. Çocuklarımızı spora teşvik etmek, onların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunmak, milli takımlar düzeyinde oyuncular yetiştirmek için sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden 3 bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu olan ve milli takıma seçilen satranç oyuncularımız Ali Batuhan Bıyıksız, Ayaz Tufaner'i, turnuvada tecrübe kazanan diğer sporcularımız ve antrenörleri Kutsoy Gökçe'yi kutluyorum. Milli takımımızda da ülkemizi ve Muğlamızı başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."