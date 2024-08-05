Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Okçuluk Turnuvasında Başarılı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları, Konya'da düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'na 37 ilden 480 sporcu katıldı. Turnuvada, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışan okçular ise 4 altın ve 2 gümüş olmak üzere, toplam 6 madalyanın sahibi oldu.

Başkan Ahmet Aras, "Konya'da düzenlenen Konya Büyükşehir Belediyesi İller Arası Okçuluk Yarışması'nda katıldığımız tüm kategorilerde bireysel birincilikler elde eden ve 4 altın, 2 gümüş madalya ile dönen tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum" dedi.