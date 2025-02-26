Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Süs Bitkisi Üretim Projesi" ile Bölge Ekonomisine Katkı Sağlıyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Süs Bitkisi Üretim Projesi" kapsamında piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan 26 milyon çiçek üreterek, bölge ekonomisine katkı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan ve yerel üreticilere alım garantisi sunan Süs Bitkisi Üretim Projesi, kent estetiği ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Proje, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle hayata geçirildi. Bugün ise 30 üreticiye ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti. Proje kapsamında bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan 26 milyon 25 bin süs bitkisi fidanı üretildi. Bu bitkilerin 13 milyon 248 bini Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde kullanıldı.

Kadın istihdamına katkı sağlanıyor

Proje, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı da hedefliyor. Seralarda istihdam edilen birçok kadın, projeden sağlanan destekle ekonomik gelir elde ediyor. Proje, sunduğu hizmet alanını genişleterek çalı ve ağaç grubu bitki üretimiyle daha fazla ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor. Alım garantili süs bitkisi üretiminin bölgedeki bilinirliğini artırmak için yönlendirme levhaları da yerleştirildi.

Üreticilerden projeye tam destek

Projeye katılan üreticilerden bazıları, projeden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Şadi Gümüş: "Çiçeklerimizi komşu illere ve ilçelere gururla gönderiyoruz. Sevdiğimiz işi yapmanın mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda üretim yaparak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Emeğimizin karşılığını almanın ve bölgemizin çiçekçilik potansiyelinin her geçen gün artmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Ahmet Başkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onun desteğiyle üretim kapasitemizi artırarak daha geniş kitlelere ulaşmaya ve bölgemizin adını duyurmaya devam edeceğiz."

-Elvan Soydan: "2025 yılından beri çiçek üretiyorum. Büyükşehrimizin bize verdiği destekle birlikte üretime başladık. Bizim için de bir geçim kaynağı oldu. Yazlık ve kışlık olarak bitkiler üretiyoruz. Muğlamız ve diğer illerimizin sokaklarını süslemek için üretim yapıyoruz. Bu anlamda biz kadın üreticilere ve kooperatiflere verdiği destekler için teşekkür ederiz."

-Züfra Aybars: "Günlerimi serada rengarenk çiçekler üreterek geçiriyorum. Çiçek yetiştirmenin hem huzur verici hem de üretken bir uğraş olması, işime olan sevgimi her geçen gün daha da artırıyor. Bu iş sayesinde kadınlar için önemli bir istihdam alanı oluştu ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın gururunu yaşıyoruz. İşimi büyük bir keyif ve tutkuyla yapıyorum. Destekleri için Ahmet Başkan'a çok teşekkür ederim."

-Muhammet Karagünlü: "Seramızda kaliteli ve özenli üretim yaparak, en güzel çiçekleri sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ürünlerimize olan ilgi ve satışlarımızın başarısı bizleri son derece memnun ediyor. Elde ettiğimiz bu başarı, işimize duyduğumuz sevgi ve özverili çalışmamızın bir sonucu. Aynı zamanda, bu süreçte bizlere her zaman destek olan Ahmet Başkan'a da gönülden teşekkür ediyorum. Onun katkıları sayesinde üretimimizi büyütme ve daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladık."

-Duray Karagünlü: "Hem sevdiğimiz işi yapıyoruz, hem de para kazanıyoruz. Kadın eli değince daha güzel ve verimli oluyor. Bu işe başlamadan önce ekonomik zorluklar içindeydik. Ama Büyükşehrimizin destekleriyle bu işe başladık, şimdi çok şükür çok iyi para kazanıyoruz."

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ziraat Teknikeri Sinan Ünlü, projeye ilişkin bilgi verdi. Ünlü, projenin yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Projemiz, 2015 yılında Köyceğiz ilçesinin Beyobası Mahallesi'nde başladı. Mevcut projemiz kendini geliştirerek devam ediyor. Üretimde her sezon kullanılan bitkiler üretiyoruz. Proje başladığı günden itibaren 26 milyon bitki üretimi yapıldı. Bitki üretimin yanı sıra çalı ve ağaç grubu süs bitki üretimine de başladık. Bu bölgenin özellikle seçilmesinin nedeni, iklim koşullarının ve coğrafi konumunun süs bitkisi üretimi için son derece uygun olmasıdır. Ayrıca, bölgedeki üreticilerin süs bitkisi yetiştiriciliği konusundaki tecrübeleri, projenin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Projemiz, başladığı günden bu yana kendini geliştirerek büyümeye devam etmektedir."

Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin de projenin kooperatif için önemini, şu sözlerle anlattı:

"Şu anda 200 ortaklı bir kooperatifiz. 2015 yılında bu projeye başladığımızda sadece üç sera ile üretime başlamıştık şimdi 30 sera ile üretime devam ediyoruz. Muğlamıza yakışır bir şekilde üretim yapıp şehrimizi güzelleştiriyoruz. Aynı zamanda çevre ilçe belediyelerimizin de süs bitkisi talebini karşılıyoruz. Ahmet Başkanımızın destekleri sayesinde üretimimize devam ediyoruz, kendilerine çok teşekkür ederim. Bizleri ve tüm kooperatifçileri göreve geldiği ilk günden itibaren destekliyor bizleri hiç yalnız bırakmadı."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise projenin yerel üreticilere sağladığı ekonomik katkılara ve sürdürülebilir kent estetiğine dikkati çekti. Aras, şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz, yerel üreticiyi desteklemek ve süs bitkisi temin maliyetlerini azaltmak. Peyzaj çalışmaları, şehirlerimizin estetik görünümünü iyileştirirken yaşam kalitesini artırır. Projemizle hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de yerel üreticilerin ekonomik kazanım elde etmesini sağlıyoruz. Ayrıca, kadınlarımızın istihdamına katkı sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendiriyoruz. Böylece, üretici kazanıyor, belediye tasarruf ediyor ve şehirlerimiz güzelleşiyor."