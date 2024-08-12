Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi'nde 8 Bin 873 Ton Atık Bertaraf Edildi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi'nde 8 Bin 873 Ton Atık Bertaraf Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, bugüne kadar 8 bin 873 ton atığı bertaraf etti. Tesiste, tıbbi atıklar yüksek basınçlı buharla sterilize edilerek zararsız hale getiriliyor ve evsel çöp niteliği kazanıyor.

12.08.2024 14:31  Güncelleme: 15:20
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi'nde bugüne kadar 8 bin 873 ton atık bertaraf edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında  kurulan ve kentte ilk olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, 13 ilçede yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları modern ve donanımlı tesislerinde bertaraf ediyor. 3 Adet lisanslı tıbbi atık toplama ve taşıma aracıyla her ay ortalama 125 ton tıbbi atık, tesiste yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazanarak Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'nde bertaraf ediliyor. Tesis, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 8 bin 873 Ton tıbbi atığın sterilizasyon işlemini gerçekleştirirken 2024 yılında ise 782 ton atık bertaraf edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi'nde 8 Bin 873 Ton Atık Bertaraf Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi'nde 8 Bin 873 Ton Atık Bertaraf Edildi - Son Dakika
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