Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere 9 Milyon TL Destek Sağladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere 9 Milyon TL Destek Sağladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, hal esnafı ve üreticiler arasındaki ödeme sorunlarını çözerek 868 üreticiye toplam 9 milyon 280 bin TL ödeme gerçekleştirdi. Üreticiler, teminat bedeli sayesinde alacaklarını eksiksiz bir şekilde alabiliyorlar.

05.12.2024 15:15  Güncelleme: 16:39
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(MUĞLA) - Üreticilerin ve esnafın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, hal esnafı ve üretici arasında köprü olarak ödemelerde yaşanan sorunların giderilmesini sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm Toptancı Halleri'nde esnaf ve üreticiler arasındaki ödeme sorunlarını çözerek alışverişin devamlılığını sağlıyor.  Büyükşehir Toptancı Halleri'nde teminat bedeli olarak belirlenen fiyat üzerinden 868 üretici, alacaklı oldukları hal esnafından paralarını Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile hal teminatından aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere toplamda teminatlardan 9 milyon 280 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Hal dışında satış yapıldığında resmiyetin olmadığını dile getiren üretici Ramiz Ertuğrul, "Hale ürettiğim domatesleri getirerek satıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile sattığımız ürünlerin paralarını evraklarımız olduğu sürece teminattan yararlanarak alabiliyoruz. Hal dışında bir satış yaptığımız zaman bu şekilde resmiyeti bulamıyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Ahmet Aras Başkan'ımıza teşekkür ediyorum" dedi.

40 senedir meyve sebze yetiştirdiğini vurgulayan üretici ve hal esnafı Ahmet Akça, "40 senedir bu işi yapıyorum, Muğla Büyükşehir Belediyesi Üretici Hal Müdürlüğü'nün kanaatiyle Türkiye'nin her yerinden paramızı alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu yaptıkları uygulama ile üreticilere çok yardımcı oluyor. Elinde evrakı olan üretici rahat olsun, her zaman parasını alabilir. Yeter ki evraksız iş yapmasınlar. Sayın Ahmet Aras'a ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teminatla paralarını rahatlıkla aldıklarına değinen üretici Murat Koç, "Büyükşehir Belediyesi biz üreticilere destek veriyor. Halden evraklarımızı aldığımız takdirde belediye alamadığımız paraları teminat yoluyla bizlere veriyor. Bu şekilde mağdur olmuyoruz, alacağımız para da kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Ahmet Şan, "Muğla ilimizde 150 bin ton domates üretimi yapılıyor. Büyükşehir Belediye'mize ait 4 halimiz bulunuyor. İşletmelerden aldığımız teminatlar ile 868 üreticimize 9 milyon 280 bin ödeme gerçekleştirdik. Ülkemizde üretim halleri içinde hal teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediyeyiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise birçok Avrupa ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan toptancı hal esnafının ve üreticilerin yanında olmak, üretimin sürekliliğini sağlamak için desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Geniş ürün yelpazesi ile önemli bir tarım kenti olan Muğlamızın birçok ürünü Avrupa'ya ihraç ediliyor. Toprağını işleyerek emeği ile üreten üreticimizin ürünleri Büyükşehir Belediye'miz halinde toplanarak buradan diğer ülkelere gönderiliyor. Büyükşehir Hali'mizde üreticimiz ile hal esnafları arasında ekonomik olarak alışverişin devam etmesi, üreticinin emeğinin karşılığını hemen alması için Büyükşehir Belediyesi olarak biz garantör oluyoruz. Böylece üreticimiz hemen emeğinin karşılığını alıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda üreticimizin, hal esnafımızın yanında olmaya, üretimi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere 9 Milyon TL Destek Sağladı - Son Dakika

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