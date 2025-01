Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadelede 61 Yeni Araç Satın aldı

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede kullanılmak üzere 61 yeni araç satın aldı. Tanıtım töreninde konuşan Başkan Ahmet Aras, "Şimdiden etkin bir çalışmayla kentimizin her köşesinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın başının sıkıştığı yerde biz varız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçesi ve 574 mahallesinde vektörle mücadelede kullanılmak üzere aldığı 61 yeni araç için tanıtım töreni düzenledi. Tanıtım törenine CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Araç tanıtım töreninde konuşan Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, göreve geldiği ilk günden itibaren halkımızın taleplerini dikkatle dinlemiş ve çözüm odaklı projeleri hayata geçirmiştir. Özellikle yaz aylarında hepimizin yakından bildiği, vektörle mücadele konusu, halk sağlığı ve yaşam konforu açısından büyük önem taşıyor. Başkanımız, bu konuda halkımızdan gelen talepleri dikkate alarak, mücadele gücünü artırmış ve çok önemli bir adım atmıştır. Büyükşehir Belediyemiz, 61 yeni aracı filosuna ekleyerek vektörle mücadelede halk sağlığını koruma noktasında kararlı bir duruş sergiliyor. Bu yatırımlar, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alan çalışmalardır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Muğlamıza yaptığı yatırımlardan dolayı tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Göreve başladığımız andan itibaren vatandaşlarımızın mutluluğu için sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarına cevap verirken bir taraftan da yaptığımız planlamaları hayata geçiriyoruz. 61 yeni araç alımı ile 13 ilçemizdeki vektörle mücadele hizmetimizi destekliyoruz. Her ilçemizde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ile birçok yatırımı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Vektörle mücadele konusunda etkin adımlar attıklarını kaydeden Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki ekonomik koşullardan tüm belediyelerimiz etkilendi. Bu ekonomik koşullarda yerel yönetimlerin desteklenmesini, ayrım yapılmamasını bekliyoruz. Bizim işimiz, hedefimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermek. Son yıllarda pandemi, orman yangınları, depremler gibi birçok zorluk çektik. Kendi yetki ve sorumluluk alanımızda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Milyonlarca insan bölgemize geliyor. Her attığımız adım aslında bütün dünyaya yapılan bir hizmet olarak görülebilir. Vektörle mücadele sadece rahatsızlık veren bir konu değil aynı zamanda bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek çok önemli bir konu. Etkin mücadele için daire başkanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Onları vektörle mücadelede daha etkin mücadele edebilmeleri için teknolojik ekipmanlar ve araçlar ile donatıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her alanda 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle vektörle mücadelenin tam zamanı. Şimdiden etkin bir çalışmayla kentimizin her köşesinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün 61 aracımız hizmete girdi. İtfaiye araçlarımız içinde ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bütün itfaiye araçlarımızı yenileyeceğiz ve sayısını arttıracağız. Bu tür hizmetleri hep birlikte hayata geçirmek bizim hedefimizdir. Vatandaşlarımızın başının sıkıştığı yerde biz varız. Tüm hemşehrilerime hayırlı olsun."