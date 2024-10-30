Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yangınlardan Etkilenen Vatandaşlara Destek Sağlayacak

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ve Dalaman ilçelerindeki yangınlardan etkilenen vatandaşlara destek sağlamak üzere çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yangından etkilenen hemşehrilerimizin maddi, manevi yanında olmak için tespitlerimizi yapıyoruz. Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz" dedi.

Muğla'da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan yangınlarda, Dalaman Taşbaşı'nda yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar ormanlık alan zarar gördü. Dalaman ilçesi Taşbaşı mevkisinde çıkan orman yangını 3 gün sürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı mevkisinde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlar sonrası Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yanan alanlara göndererek hasar tespit işlemlerinin bir an önce yapılmasını istedi. Büyükşehir ekipleri Menteşe ilçesi Turnalı-Kıran mevkisindeki yangında zarar gören vatandaşların hanelerinde hasar tespitini yaptı. 24 ev, 16 ahır ve 4 deponun tamamen hasarlı; 3 evin de kısmi hasarlı olduğu Büyükşehir ekiplerince tespit edildi.

Yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Ayrıca yangında zarar gören orman alanları yanında tarım arazileri için de vatandaşlarla sahada görüşen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara fidan ve kovan desteği sağlayacak. Orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri vererek destek olacak.

"Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kentte farklı ilçelerde yaşanan ve özellikle yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar sonrası Büyükşehir ekiplerinin sahada zarar tespit faaliyetleri yürüttüklerini söyledi ve yangından etkilenen vatandaşların Büyükşehir olarak yaralarını saracaklarını belirtti. Başkan Aras, "Muğla'mız ne yazık ki bu yılda büyük yangınlar yaşadı ve ciğerlerimiz ormanlarımızı kaybettik. Farklı ilçelerimizde aynı anda çıkan orman yangınlarına tüm ekipler büyük bir özveri ile müdahale etti. Özellikle bazı yangınlar köylerimize kadar ilerledi ve maddi hasarlara yol açtı. Yangının ilk dakikasından itibaren itfaiye, MUSKİ gibi ekipleri ile sahada olan ve mücadele eden Büyükşehir ekiplerimiz yangın sonrası da vatandaşlarımızın hasarlarını tespit etmek, yanlarında olmak için yangın sahasındaydı. Yangından etkilenen hemşehrilerimizin maddi, manevi yanında olmak için tespitlerimizi yapıyoruz. Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz" diye konuştu.