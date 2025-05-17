Muğla'da 11 Şüpheli Operasyonda Gözaltına Alındı

Muğla'da yağma, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanımı suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan yabancı uyruklu 2'si Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ü ise tutuklandı.
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