Muğla\'da 118 Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltına Alındı

Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Haziran tarihlerinde il genelinde 113 narkotik olayına müdahale edildi.

Operasyonlarda yakalanan 118 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde, 1 kilogram 196 gram sentetik uyuşturucu, 814 gram kubar esrar, 625 sentetik ecza hap, 125 kök kenevir, 110 gram kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 240 lira nakit para ele geçirildi.

Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.