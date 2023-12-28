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Muğla'da 142 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 142 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman, Datça, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 142 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçelerin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışma yaptı. Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 142 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muğla\'da 142 düzensiz göçmen yakalandı
28.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Muğla'nın Dalaman, Datça, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 142 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçelerin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 142 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Marmaris, Fethiye, Dalaman, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

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