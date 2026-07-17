Muğla'da Çocuklara Spor Dolu Yaz - Son Dakika
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Muğla'da Çocuklara Spor Dolu Yaz

17.07.2026 12:15  Güncelleme: 13:13
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 17 branşta düzenlediği yaz spor kurslarına bin 162 çocuk ve genç katılıyor. Kurslarla fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim hedeflenirken, 178 amatör spor kulübüne 30 milyon TL nakdi destek sağlanıyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 17 branşta düzenlediği yaz spor kurslarına toplam bin 162 çocuk ve genç katılıyor. Kurslarla çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 17 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarıyla çocukların ve gençlerin tatil dönemini verimli geçirmelerine katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz spor kurslarına toplam bin 162 öğrenci katılıyor. Kurslarla çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanırken, sporu yaşamın bir parçası haline getirmeleri hedefleniyor. Kurslarda; yüzme, voleybol, taekwondo, halk oyunları, atletizm, satranç, basketbol, tenis, jimnastik, çocuk zumba, optimist yelken, masa tenisi, kick boks, buz pateni, bisiklet, çocuk pilatesi ve futbol branşlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

"GENÇLERİMİZİN SPORLA BÜTÜNLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, daire başkanlığının kurulmasıyla birlikte yaz spor kurslarının kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini belirterek, "Daha önce altı branşta düzenlediğimiz yaz spor kurslarımızı bu yıl 17 farklı branşa çıkardık ve 6 ilçemizde eğitimlerimize başladık" dedi. Yaz spor kurslarının çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Özpoyraz, "Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, gençlerimizin sporla daha fazla bütünleşmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

"SPOR YAPAN ÇOCUKLAR, SAĞLIKLI BİR GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli değerlendirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve sporun birleştirici gücüyle tanışmalarını çok önemsiyoruz. Spor yapan çocuklar, yalnızca fiziksel olarak değil; disiplin, dayanışma ve özgüven gibi değerlerle de geleceğe hazırlanıyor. Bu nedenle sporu, çocuklarımızın yaşamının doğal bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Amatör spora verilen desteği artırdıklarını belirten Aras, "Sporun gelişmesi sporcuları ve kulüpleri desteklemekle mümkündür. Bu anlayışla 2026 yılı kapsamında 178 amatör spor kulübümüze toplam 30 milyon 480 bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Gençlerimizin daha fazla spor yapabildiği, yeteneklerini geliştirebildiği ve sağlıklı bireyler olarak yetiştiği bir Muğla için yatırımlarımıza ve desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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