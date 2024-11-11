Muğla'da 20 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da 20 Bin Fidan Dikildi

Muğla\'da 20 Bin Fidan Dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla'da 20 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu. Hedef yeşil Türkiye.

11.11.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'de orman yangınları açısından en hassas illerin başında gelen ve yüzde 68'i ormanlık olan Muğla'nın 13 ilçesinde, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 20 bin bin 111 fidan dikildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, hedeflerinin daha yeşil bir Muğla daha yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nin Bozalan mevkiinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile siyasi partilerin temsilcileri, emniyet mensupları, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Akbıyık, hedeflerinin daha yeşil bir Muğla daha yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, "Ağaç dikmek, yalnızca bir fidanı toprakla buluşturmak değil, geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcumuzu ödemektir. Ormanlarımız, havamızın temizleyicisi, suyumuzun koruyucusu, toprağımızın teminatıdır. Aynı zamanda, yaban hayatına ev sahipliği yapan, binlerce canlıya yuva sağlayan ekosistemlerin en önemli yapı taşıdır. Toprakla buluşturduğumuz her fidan, şehrimizin, ülkemizin geleceğini yeşertecek. Diktiğimiz ağaçlar, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras olacaktır. O nedenle tüm vatandaşlarımızın, bu bilinci taşıyarak her fidanın kıymetini bilmesi, doğamıza karşı görevini yerine getirmesi son derece önemlidir. İl genelinde 21 noktada 20 bin 111 fidanı aynı gün toprakla buluşturuyoruz. Ağaçlandırma potansiyeli bulunan alanlarımız ile orman yangınlarından etkilenen sahalarımızı yeniden ağaçlandırılacağız" dedi.

'YENİ ORMAN ALANLARI OLUŞTURDUK'

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ise "Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken, orman varlığını arttıran, nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde, ülkemiz ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Muğla'mızın yeşiline yeşil katacak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Son 20 yılda Muğla ilimizde 112 bin hektar alanda 385 milyon fidanı toprakla buluşturarak yeni orman alanları oluşturduk. Bölgemizde 2021 yılında yaşanan büyük orman yangını sonrası, yanan alanlarda yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte 2024 yılı sonuna kadar 3 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bölgemiz yangına son derece hassas olması nedeniyle, yangın konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yıl 662 yangına müdahale ettik. 2024 yılı yangın açısından çok zor ve yoğun geçen bir oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte katılımcılar fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturdu. 13 ilçede aynı anda 20 bin 111 fidan dikildi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA

İdris Akbıyık, Türkiye, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 20 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 20 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.