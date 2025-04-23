Muğla'da 23 Nisan Coşkusu: Sunay Akın Söyleşisi ve Çocuk Şenliği

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sunay Akın Söyleşisi ile şenlik düzenledi. 23 Nisan'ın kentte coşkuyla kutlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "23 Nisan'ın coşkusunu çocuklarımız doyasıya yaşasın, diye pek çok etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın neşesi Muğla'nın her köşesine yayıldı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sunay Akın Söyleşisi ve Kışla Parkı'nda şenlik düzenledi. Parkta düzenlenen çocuk şenliği, gün boyu süren etkinliklere ev sahipliği yaptı. Parkta renkli atölyeler, eğlenceli gösteriler, hareketli spor etkinlikleri, masalsı sürprizler ve sahne performanslarıyla düzenlendi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yazar, gazeteci ve şair Sunay Akın Muğla'da sevenleriyle bir araya geldi. Akın, söyleşi sonrası sevenleri için kitaplarını imzaladı.

"23 Nisan benim için umudun, aydınlık geleceğin bayramıdır"

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklere önem veriyoruz. Atamızın bizlere emanet ettiği en önemli günlerden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 23 Nisan benim için umudun, aydınlık geleceğin, neşenin bayramıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a bizleri Sunay Akın ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımızın neşesi Muğla'nın her köşesine yayıldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan'ın Muğla'da büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, "23 Nisan'ın coşkusunu çocuklarımız doyasıya yaşasın diye pek çok etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın neşesi Muğla'nın her köşesine yayıldı" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın önemine değinen Aras, "23 Nisan tarihimizde çok özel bir yere sahiptir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği bu anlamlı gün, Atamız tarafından dünya çocuklarına armağan edilerek geleceğimiz onlara emanet edilmiştir. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çocuklarımızla birlikte kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.