Muğla'da 30 Koyun Zehirlenmesi İncelemesi Başlatıldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyunun telef olmasına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'e ait 30 koyunun aynı anda telef olması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Veteriner hekimlerce ölen hayvanlara otopsi yapıldı ve alınan doku örnekleri İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Zehirlendikleri tahmin edilen hayvanların, Enstitüde yapılacak analizlerle kesin ölüm sebebi belirlenecek.

Ekipler, bölgede daha fazla hayvanın zarar görmemesi için çalışma yaptı.