Muğla'da 473 Tesise Uygunluk Raporu Verildi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelindeki konaklama tesislerinde gerçekleştirdiği denetimler sonrasında 473 tesise itfaiye uygunluk raporu verdi, eksikliği bulunan işletmelere gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanıdı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde bin 583 konaklama tesisi ile restoran işletmecileri itfaiyeye müracaata bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından şu ana kadar bin 213 konaklama tesisinde yangın sistemleri kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde işletmelerin yangın güvenliği açısından mevcut durumları değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi.

473 TESİSE UYGUNLUK RAPORU VERİLDİ

Denetimler kapsamında; Marmaris'te 156, Fethiye'de 106, Ortaca'da 49, Datça'da 46, Bodrum'da 39, Köyceğiz'de 22, Ula'da 22, Milas'ta 19, Dalaman'da 5, Menteşe'de 7 ve Seydikemer'de 2 konaklama tesisi olmak üzere toplam 473 tesise itfaiye uygunluk raporu verildi. İtfaiye uygunluk raporu almayan tesislere ise eksikliklerini gidermesi için süre tanındı.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde sürdürülen yangın güvenliği denetimlerinin vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, turizm kentinde tüm işletmelerin gerekli tedbirleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Başkan Aras, "Kartalkaya'da yaşanan acı olay hepimizi derinden üzdü. Benzer olayların yaşanmaması için Muğla'mızda konaklama tesisleri ve restoranlarda yangın güvenliği denetimlerini titizlikle sürdürüyoruz. İtfaiye ekiplerimiz; işletmelerimizin eksiklerini belirliyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Amacımız vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Muğla dünyanın önemli turizm kentlerinden biri. Bu nedenle tüm tesislerimizin yangın güvenliği konusunda gerekli standartları taşıması büyük önem taşıyor" diye konuştu.