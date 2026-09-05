Muğla'da 5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde Yörük gelenekleri yaşatıldı - Son Dakika
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Muğla'da 5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde Yörük gelenekleri yaşatıldı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı'nın açılışıyla başladı ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte yöresel yemekler, damat tıraşı, gelin alma ritüeli, dans gösterileri ve konserlerle katılımcılara unutulmaya yüz tutmuş düğün gelenekleri yeniden canlandırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi.

Slow Food (Muğla Yavaş Yemek Topluluğu) tarafından düzenlenen festival, Kurşunlu Meydanı ile İnsan Hakları Parkı'nda kurulan "Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı"nın açılışıyla başladı.

Festival, Yağcılar İşhanı'ndaki çocuk tiyatrosu ve "kapma yarışması" ile devam etti. Protokol üyeleri ve katılımcılar, kurulan stantları ziyaret etti.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen "Muğla Keşkeği Partisi" de katılımcılardan ilgi gördü.

Festivalde, geleneksel düğün yemekleri ikram edildi. Ziyaretçiler, esnaf lokantalarında yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav ve zerdenin de aralarında bulunduğu yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

Etkinlikler kapsamında Yağcılar İşhanı'ndaki damat evinde damat tıraşı yapılırken, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki kız evinde Yörük geleneklerine uygun gelin alma ritüeli gerçekleştirildi. Kız isteme ve zeybek gösterisinin ardından gelin ata bindirildi.

Etkinlik, Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen dans gösterileri ve Tolga Çandar konseriyle sona erdi.

Slow Food Muğla Topluluğu Sözcüsü Gürkan Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun kentin tarihi Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekerek, temel amacın hem gelenekleri yaşatmak hem de Slow Food Yeryüzü Pazarı ve kooperatif üreticilerini desteklemek olduğunu söyledi.

Etkinliğin bu yıl daha geniş bir konseptle hazırlandığını ifade eden Tetik, Ukrayna'dan iki, Rodos'tan bir, İzmir, İstanbul ve Yatağan'dan da folklor ekiplerinin organizasyona renk kattığını dile getirdi.

Tetik, Muğla'nın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel düğün ritüellerinin yeniden canlandırılacağını vurgulayarak, amaçlarının binaların korunduğu gibi gelenekleri, ürünleri ve üreticilerin emeklerini de korumak olduğunu ifade etti.

Muğla'nın marka değerine ve kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Tetik, "Amacımız, Muğla'mızın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını anlatmak. Kent merkezindeki Arasta bölgemiz son derece kıymetli bir alan. Bu alanın korunması, yaşatılması ve yerel değerlerin sürdürülebilir şekilde geleceğe aktarılarak kültür turizminin canlandırılması için çalışıyoruz." dedi.

Tetik, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve meslek odalarına teşekkür etti.

Muğla Slow Food Yeryüzü Pazarı Sorumlusu ve üretici Süleyman Kurnaz da küçük üreticiler olarak doğal lezzetler ile yerel tohumları ön planda tuttuklarını belirtti.

Yeryüzü Pazarı'nın bu ayki organizasyonunu 5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali ile entegre şekilde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurnaz, bu tür festivallerin ve etkinliklerin Muğla'ya ve kültüre değer katmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Gastronomi, Menteşe, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde Yörük gelenekleri yaşatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde Yörük gelenekleri yaşatıldı - Son Dakika
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