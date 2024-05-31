Muğla'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri başlıyor

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin Muğla Çevre Geliştirme Derneği iş birliği ile düzenleyeceği '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri başlıyor.
Kiramettin Mahallesi'nde geleneksel kireç dağıtımı ile başlayacak etkinlikler kapsamında, çevre temizliği, atık toplama yarışması ödül töreni de düzenlenecek.
Etkinlik programı:
-2 Haziran Pazar
Saat: 10.00 - 12.00
Kireç DağıtımıSaat: 14.00
Çevre Temizliği
Yer: Kiramettin Mahallesi
-3 Haziran Pazartesi
Saat: 10.00 - 12.00
Çevre Temizliği
Yer: Çınar – Akbük
-5 Haziran Çarşamba
Saat: 13.00 - 14.00
Atık Toplama Yarışması Ödül Töreni
Yer: Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası (Makam)
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