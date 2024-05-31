Muğla'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri başlıyor

Menteşe Belediyesi'nin Muğla Çevre Geliştirme Derneği iş birliği ile düzenleyeceği '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri başlıyor. Kiramettin Mahallesi'nde geleneksel kireç dağıtımı ile başlayacak etkinlikler kapsamında, çevre temizliği, atık toplama yarışması ödül töreni de düzenlenecek.

31.05.2024 15:00
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin Muğla Çevre Geliştirme Derneği iş birliği ile düzenleyeceği '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri başlıyor.

Kiramettin Mahallesi'nde geleneksel kireç dağıtımı ile başlayacak etkinlikler kapsamında, çevre temizliği, atık toplama yarışması ödül töreni de düzenlenecek.

Etkinlik programı:

-2 Haziran Pazar

Saat: 10.00 - 12.00

Kireç DağıtımıSaat: 14.00

Çevre Temizliği

Yer: Kiramettin Mahallesi

-3 Haziran Pazartesi

Saat:  10.00 - 12.00

Çevre Temizliği

Yer: Çınar – Akbük

-5 Haziran Çarşamba

Saat: 13.00 - 14.00

Atık Toplama Yarışması Ödül Töreni

Yer: Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası (Makam)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri başlıyor - Son Dakika

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